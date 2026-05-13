Kanlar içinde kalmıştı! Survivor’a veda eden Bayhan’dan canlı yayında ilk açıklama! "Hala Dominik'teyim..." 13 Haziran'ı işaret etti

Acun Ilıcalı, burnundaki kanama durmayan ve operasyon geçiren Bayhan Gürhan'ın sağlık gerekçesiyle diskalifiye olduğunu açıkladı. Adadan ayrılan ünlü şarkıcıdan gelen 13 Haziran konseri haberi hayranlarını sevindirdi. İşte Survivor 2026'da Bayhan'ın veda süreci ve sosyal medyadan yaptığı o açıklama...

Survivor 2026 heyecanı, finale doğru yaklaşırken adayı sarsan bir sağlık kriziyle bölündü. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden Bayhan Gürhan, geçtiğimiz hafta adada burnundan gelen şiddetli kanamayla kanlar içinde kaldı. Durdurulamayan kanama sonrası acilen hastaneye kaldırılan Bayhan, tüm Türkiye'yi korkuttu.

KORKUTAN KANAMA VE ACİL MÜDAHALE

Olay gecesi kanaması durmayan Bayhan'a ilk müdahale adada yapıldı. Takım arkadaşı Mert Nobre'nin bir an olsun yalnız bırakmadığı Bayhan, aşırı kan kaybı nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Acun Ilıcalı, o kritik anları şu sözlerle özetlemişti:

"Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu."

ACİL DURUM KONSEYİNDE ŞOK KARAR

Günler süren sessizliğin ardından dün akşam acil durum konseyi toplandı. Konseye bizzat katılan Bayhan, olay sabahı küçük bir operasyon geçirdiğini belirterek süreci anlattı:

"Tabi ki zor bir süreçti. Atlattık çok şükür. Hayat benim için yeniden başladı. Bu zor süreçte o gece takım arkadaşlarım ve ekipteki herkes yanımda oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Şu an için her şey çok iyi."

Ancak beklenen müjde gelmedi. İstanbul'daki doktorlarla yapılan toplantılar sonucunda Acun Ilıcalı kötü haberi verdi: Bayhan Survivor 2026'ya veda etti.

ACUN ILICALI: "RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

Ilıcalı, veda kararının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Oyun alanına çıkarsan burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz."

Bayhan ise bu veda karşısında, Survivor'a katılmanın aklının ucundan bile geçmediğini ancak bunun kendisi için harika bir deneyim olduğunu ifade etti.

NOBRE İLE DUYGUSAL VEDA

Yarışmaya devam edemeyeceği kesinleşen Bayhan Gürhan, adadan ayrılmadan önce arkadaşlarıyla vedalaştı. Kendisini hastaneye kadar götüren Nobre'ye özel bir teşekkür eden Bayhan, şu sözlerle adaya veda etti:

"Benimle hastaneye kadar geldin, bu unutmayacağım bir şey. Survivor 2026 benim için bitti. Doğru yerde doğru zamanda veda ediyorum."

DOMİNİK'TEN İLK CANLI YAYIN: KONSERLER BAŞLIYOR!

Adadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açan Bayhan, hala Dominik'te olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerine seslendi:

"Herkese merhaba, hala Dominik'teyim. Birkaç gün buralarda olacağım. 2026 Survivor benim için kapandı, bitti. Kalan bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Her şey yolunda. En yakın konserim 13 Haziran'da Trabzon'da olacak. Nihayet kavuşacağız. Konserlerim başlayacağı için mutluyum, yavaş yavaş heyecan da başladı."

MERAK EDİLENLER

Survivor Bayhan neden elendi?

Bayhan Gürhan, adada yaşadığı şiddetli burun kanaması ve aşırı kan kaybı nedeniyle acil bir operasyon geçirmiştir. Yapılan doktor kontrolleri sonucunda, mevcut sağlık durumunun Survivor'ın ağır fiziksel şartlarını kaldıramayacağı ve yeniden bir kaza riskinin bulunduğu tespit edildiği için yarışmaya veda etmiştir.

Bayhan'ın sağlık durumu nasıl?

Survivor 2026'dan elenen Bayhan, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu, başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kendisini iyi hissettiğini açıklamıştır.

Acun Ilıcalı Bayhan hakkında ne dedi?

Acun Ilıcalı acil durum konseyinde, "Bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Oyun alanına çıkarsan burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz" diyerek veda kararını duyurmuştur.

Bayhan Gürhan'ın ilk konseri ne zaman?

Survivor'dan ayrılan Bayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk konserinin 13 Haziran 2026 tarihinde Trabzon'da gerçekleşeceğini belirtmiştir.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin