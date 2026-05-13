MERAK EDİLENLER
Survivor Bayhan neden elendi?
Bayhan Gürhan, adada yaşadığı şiddetli burun kanaması ve aşırı kan kaybı nedeniyle acil bir operasyon geçirmiştir. Yapılan doktor kontrolleri sonucunda, mevcut sağlık durumunun Survivor'ın ağır fiziksel şartlarını kaldıramayacağı ve yeniden bir kaza riskinin bulunduğu tespit edildiği için yarışmaya veda etmiştir.
Bayhan'ın sağlık durumu nasıl?
Survivor 2026'dan elenen Bayhan, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu, başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kendisini iyi hissettiğini açıklamıştır.
Acun Ilıcalı Bayhan hakkında ne dedi?
Acun Ilıcalı acil durum konseyinde, "Bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Oyun alanına çıkarsan burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz" diyerek veda kararını duyurmuştur.
Bayhan Gürhan'ın ilk konseri ne zaman?
Survivor'dan ayrılan Bayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk konserinin 13 Haziran 2026 tarihinde Trabzon'da gerçekleşeceğini belirtmiştir.
*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.