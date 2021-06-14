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Batuhan Karacakaya için Survivor şampiyonu olacak deniyordu potadan çıkamadı elendi! Survivor Batuhan şaşırttı meğer...

Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. Hayatlarımıza Aşk-ı Memnu dizisiyle giren Batuhan Karacakaya, Survivor'in bu sezonunda hem performansıyla hem de girdiği polemiklerle adından söz ettiriyor. Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'yla adı aşk dedikodularına karışan ve sevgili oldukları iddia edilen Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyordu. Ancak gelin görün ki Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel ile girdiği potadan çıkamadı ve adaya veda etti. Survivor'da Batuhan'ın elenmesinin ardından hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaşırdı. İşte başta Batuhan Karacakaya olmak üzere ünlülerin yaşları.

14.06.2021 10:17 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:17
Batuhan Karacakaya için Survivor şampiyonu olacak deniyordu potadan çıkamadı elendi! Survivor Batuhan şaşırttı meğer...

Aşk-ı memnu dizisiyle adını duyuran genç oyunu Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 yarışmasında kırmızı takımda yer alıyordu. 13 Haziran eleme konseyinde Survivor adasına veda eden isim oldu.

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Batuhan Karacakaya için Survivor şampiyonu olacak deniyordu potadan çıkamadı elendi! Survivor Batuhan şaşırttı meğer...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Oyunculuğa başladığında 11 yaşındaydı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75'tir. Genç oyuncu, 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmişti.

Batuhan Karacakaya için Survivor şampiyonu olacak deniyordu potadan çıkamadı elendi! Survivor Batuhan şaşırttı meğer...

Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Ancak oyunculuk kariyeri ile bilinir. İşte başta Batuhan Karacakaya olmak üzere ünlülerin yaşları.

Batuhan Karacakaya için Survivor şampiyonu olacak deniyordu potadan çıkamadı elendi! Survivor Batuhan şaşırttı meğer...

BAHAR ŞAHİN

26 Mayıs 1997

Batuhan Karacakaya için Survivor şampiyonu olacak deniyordu potadan çıkamadı elendi! Survivor Batuhan şaşırttı meğer...

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.