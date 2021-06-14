Batuhan Karacakaya için Survivor şampiyonu olacak deniyordu potadan çıkamadı elendi! Survivor Batuhan şaşırttı meğer...

Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. Hayatlarımıza Aşk-ı Memnu dizisiyle giren Batuhan Karacakaya, Survivor'in bu sezonunda hem performansıyla hem de girdiği polemiklerle adından söz ettiriyor. Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'yla adı aşk dedikodularına karışan ve sevgili oldukları iddia edilen Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyordu. Ancak gelin görün ki Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel ile girdiği potadan çıkamadı ve adaya veda etti. Survivor'da Batuhan'ın elenmesinin ardından hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaşırdı. İşte başta Batuhan Karacakaya olmak üzere ünlülerin yaşları.

14.06.2021 10:17 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





