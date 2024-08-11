Baskül Ailesi'nin Fidan'ıydı... 61'lik Gamze Gözalan 160 kilodan 59'a düştü son hali parmak ısırttı! 'Hazal Kaya'nın dediği gibi...'

90'lı yılların unutulmaz dizisi Baskül Ailesi'nde canlandırdığı Fidan karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Gözalan, yıllara meydan okuyan değişimiyle gündemde. Bir döneme damga vuran dizide kilolu bir karakteri canlandıran Gözalan, geçirdiği mide ameliyatı sonrası tam 101 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. 61 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. 160 kilodan 59 kiloya düşerek adeta yeniden doğan Gözalan'ın değişimi, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
1997 yılında Türk televizyonlarının kült dizilerinden biri olan "Baskül Ailesi," sadece 13 bölüm yayımlanmasına rağmen unutulmazlar arasına girdi. Kilolu bir ailenin başından geçen komik ve dramatik olayları konu alan bu dizi, o dönemde büyük ilgi gördü.
Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de, evin büyük kızı Fidan'ı canlandıran Gamze Gözalan'dı. Ancak Gözalan, dizideki rolü kadar yaşadığı kilolarla olan mücadelesiyle de hafızalarda yer etti.
160 Kilodan 59 Kiloya: Olağanüstü Bir Dönüşüm
Gamze Gözalan, "Baskül Ailesi" dizisinin çekildiği dönemde 160 kiloya kadar çıkmıştı. Kiloları nedeniyle birçok zorlukla karşılaşan Gözalan, zaman içinde radikal kararlar alarak kilo verme sürecine girdi.