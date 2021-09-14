Basketçi sevgilisinden hamile kalan tescilli güzel bebek aldırdı iddiası tam bir bomba! Buluşma yeleri ünlü basketçinin teknesiydi...
Bomba haber! Basketçi sevgilisinden hamile kalan tescilli güzel bebek aldırdı iddiası magazin camiasını hareketlendirdi. O, bir zamanlar basketbolun vazgeçilmez ismi, her daim güzel kadınların yakın markajına giren başarılı spor hayatı kadar çapkınlıklarıyla da dikkat çeken bir isim. İddiada adı geçen manken ise hala podyumun tozunu attıran, televizyonda yaptığı programlarla da dikkat çekiyor. İşte 2 yıl önce aşk dedikodularına karışan ikiliyle ilgili bomba iddianın detayları...
Biri, bir zamanlar basketbolun vazgeçilmez ismiydi. Başarılı spor hayatı kadar çapkınlıklarıyla da dikkat çekti. Her daim güzel kadınların yakın markajına girdi. Diğeri ise tescilli güzellerdendi. Hala podyumun tozunu attıran bu isim televizyonda yaptığı programlarla da dikkat çekti. İşte bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı...
GİZLİ AŞIKLARIN BULUŞMA YERİ TEKNE
İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Buluşma yerleri ise ünlü basketçinin teknesiydi. Aşkları gün yüzüne çıkınca ikili ayrılmaya karar verdi. Ancak magazin gündemi yıllar sonra bir dedikoduyla çalkalandı. İddiaya göre ünlü güzel, basketçiden hamile kaldı. Farklı bir isimle Levent'teki özel bir hastaneye yattı. Bebeği aldırdı. İkili bu olayı en yakınlarından bile sakladı.
Ünlüler dünyasında yaşanan yasak aşklar herkesin dilinde... Peki bu tür aşklar neden yaşanıyor? Ünlü erkekleri ya da kadınları eşlerini aldatmaya iten neden ne? Konunun uzmanlarına sorduk... Bugüne dek ünlüler dünyasında pek çok yasak aşka tanık olduk. Yasak aşk yaşayan ünlü erkekler de oldu, ünlü kadınlar da... Hafızalara kazınan yasak aşklar arasında 1980'lerde yaşanan Hülya Avşar-Tanju Çolak aşkı da var, Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'la yaşadığı çiçeği burnunda aşk da. Kimi aşkının arkasında durdu, kimi duramadı.