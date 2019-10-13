Başakşehirli Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İşte Arda Turan'ın servet değerindeki oyuncağı
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile önceki akşam Maslak'ta görüntülendi. Lüks araçlara olan tutkusuyla bilinen Başakşehirli futbolcu Arda Turan yeni aracını görücüye çıkardı. Yeşil sahalardan kazandığını lüks araçlara yatırarak kendini ödüllendiren Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı. İşte Arda Turan ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan Maslak'ta görüntülendi. Başakşehir'in 32 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı. Geçtiğimiz aylarda eşi için Mercedes'in son çıkan modeli zırhlı G500'ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödemiş ve bu harcamasıyla magazin gündeminde epey yer etmişti... İşte Arda Turan ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...
Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.
Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı. İşte ünlülerin pahalı oyuncakları...