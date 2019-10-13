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Başakşehirli Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İşte Arda Turan'ın servet değerindeki oyuncağı

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile önceki akşam Maslak'ta görüntülendi. Lüks araçlara olan tutkusuyla bilinen Başakşehirli futbolcu Arda Turan yeni aracını görücüye çıkardı. Yeşil sahalardan kazandığını lüks araçlara yatırarak kendini ödüllendiren Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı. İşte Arda Turan ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...

13.10.2019 14:19 - Son Güncelleme: 13.10.2019 14:19
Başakşehirli Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İşte Arda Turan'ın servet değerindeki oyuncağı

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan Maslak'ta görüntülendi. Başakşehir'in 32 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı. Geçtiğimiz aylarda eşi için Mercedes'in son çıkan modeli zırhlı G500'ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödemiş ve bu harcamasıyla magazin gündeminde epey yer etmişti... İşte Arda Turan ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...

Başakşehirli Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İşte Arda Turan'ın servet değerindeki oyuncağı

Bensu Soral'a 1 yıl için 3 milyonluk hediye geldi. Hakan Baş ile evliliğinde 1. yılı geride bırakan 28 yaşındaki Bensu Soral, eşi Hakan Baş'tan aldığı hediye ile çok konuşuldu.

Başakşehirli Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İşte Arda Turan'ın servet değerindeki oyuncağı

Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.

Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı. İşte ünlülerin pahalı oyuncakları...

Başakşehirli Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İşte Arda Turan'ın servet değerindeki oyuncağı

CAN BONOMO

Başakşehirli Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İşte Arda Turan'ın servet değerindeki oyuncağı

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan yeni oyuncağı ile gündemde.

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