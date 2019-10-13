Başakşehirli Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İşte Arda Turan'ın servet değerindeki oyuncağı

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan Maslak'ta görüntülendi. Başakşehir'in 32 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Turan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı. Geçtiğimiz aylarda eşi için Mercedes'in son çıkan modeli zırhlı G500'ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödemiş ve bu harcamasıyla magazin gündeminde epey yer etmişti... İşte Arda Turan ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...