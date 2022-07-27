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Haberler Magazin Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti. Fenerbahçe'de futbol hayatını noktalayıp İstanbul Başakşehir'i çalıştırmaya başlayan Emre Belözoğlu, Bebek'te görüntülendi. Ünlü hocanın yeni aldığı lüks aracının plakası dikkat çekti. Emre Belözoğlu'nun yeni arabasının fiyatı dudak uçuklatırken, garajındaki üç aracın toplam değeri 31 milyona ulaştı.

27.07.2022 09:17 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:17
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti

EMRE'NİN GARAJINDA SERVET YATIYOR!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti

2009 yılında Tuğba Belözoğlu ile evlenen ve Ömer, Meryem, Zeynep adında üç çocuğu bulunan Emre Belözoğlu, arabalara olan tutkusuyla biliniyor.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti

"YENİ SEZONA HAZIRLANIYORUZ"

Çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluşan özel plakalı 12 milyon lira değerindeki Audi RS6 ile görüntülenen Emre Belözoğlu, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Arkadaşlarla yemeğe geldim" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti

Arabalara olan tutkusuyla bilinen Emre Belözoğlu'nun evinin garajında 8 milyon TL değerinde bir cipi, 11 milyon TL değerinde spor arabası bulunuyor

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