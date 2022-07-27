Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti. Fenerbahçe'de futbol hayatını noktalayıp İstanbul Başakşehir'i çalıştırmaya başlayan Emre Belözoğlu, Bebek'te görüntülendi. Ünlü hocanın yeni aldığı lüks aracının plakası dikkat çekti. Emre Belözoğlu'nun yeni arabasının fiyatı dudak uçuklatırken, garajındaki üç aracın toplam değeri 31 milyona ulaştı.
27.07.2022 09:17 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:17
EMRE'NİN GARAJINDA SERVET YATIYOR!
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yeni araba aldı fiyatı dudak uçuklatıyor! Garajında yatan servette o detay dikkat çekti...
2009 yılında Tuğba Belözoğlu ile evlenen ve Ömer, Meryem, Zeynep adında üç çocuğu bulunan Emre Belözoğlu, arabalara olan tutkusuyla biliniyor.
"YENİ SEZONA HAZIRLANIYORUZ"
Çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluşan özel plakalı 12 milyon lira değerindeki Audi RS6 ile görüntülenen Emre Belözoğlu, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Arkadaşlarla yemeğe geldim" dedi.
Arabalara olan tutkusuyla bilinen Emre Belözoğlu'nun evinin garajında 8 milyon TL değerinde bir cipi, 11 milyon TL değerinde spor arabası bulunuyor