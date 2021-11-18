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Haberler Magazin Başak Dizer'in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'dan gelen ilk yorum bakın ne oldu

Başak Dizer'in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'dan gelen ilk yorum bakın ne oldu

Başak Dizer'in hamileliği gündeme bomba gibi düştü, gözler Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'a çevrildi. 2016 yılında stilist Başak Dizer ile dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor. Son günlerde magazin gündeminin çok konuşulan olayı haline gelen Başak Dizer'in hamilelik haberinin ardından Nurten Tatlıtuğ bakın neler söyledi...

18.11.2021 14:13 - Son Güncelleme: 18.11.2021 15:44
Başak Dizer’in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ’dan gelen ilk yorum bakın ne oldu

Başak Dizer'in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'dan gelen ilk yorum bakın ne oldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başak Dizer’in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ’dan gelen ilk yorum bakın ne oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, beş yıl önce Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle Paris'te hayatlarını birleştiren çift bebek heyecanı yaşıyor.

Başak Dizer’in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ’dan gelen ilk yorum bakın ne oldu

Başak Dizer, bir magazin progamına gönderdiği mesajla 'hamilelik' iddialarını doğruladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Başak Dizer’in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ’dan gelen ilk yorum bakın ne oldu

Babaanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ ise bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansıdı.

Başak Dizer’in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ’dan gelen ilk yorum bakın ne oldu

"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"
Nurten Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'In bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" dedi.

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