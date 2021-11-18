Başak Dizer'in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'dan gelen ilk yorum bakın ne oldu
Başak Dizer'in hamileliği gündeme bomba gibi düştü, gözler Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'a çevrildi. 2016 yılında stilist Başak Dizer ile dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor. Son günlerde magazin gündeminin çok konuşulan olayı haline gelen Başak Dizer'in hamilelik haberinin ardından Nurten Tatlıtuğ bakın neler söyledi...
Başak Dizer'in hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü... Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ'dan gelen ilk yorum bakın ne oldu...
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, beş yıl önce Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle Paris'te hayatlarını birleştiren çift bebek heyecanı yaşıyor.
Başak Dizer, bir magazin progamına gönderdiği mesajla 'hamilelik' iddialarını doğruladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı.
Babaanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ ise bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansıdı.
"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"
Nurten Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'In bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" dedi.