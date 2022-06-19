Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: "Babalık çok yakıştı"
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaştı sosyal medya yıkıldı, görenler hayran kaldı. Doğduktan kısa bir süre sonra anne ve babası ile ilk tatiline çıkan minik Kurt Efe gündeme bomba gibi düştü. Yakışıklı babasının kucağında güzeller güzeli annesine poz veren Kurt Efe, magazin dünyasında en ünlü bebeklerden... Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunu görenler, "Babalık çok yakıştı" yorumları yapmadan geçmedi.
19.06.2022 17:24 - Son Güncelleme: 19.06.2022 17:29
"KIVANÇ'A BABALIK ÇOK YAKIŞTI"
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaştı sosyal medya yıkıldı, baba oğulu gören hayran kaldı.
Oğulları Kurt Efe'ye 15 Nisan'da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak'taki evlerinde kalıyor.
BABAYA BENZİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ'un "Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor" diye anlattığı oğlu Kurt Efe de ilk kez görüntülendi.