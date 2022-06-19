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Haberler Magazin Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: "Babalık çok yakıştı"

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: "Babalık çok yakıştı"

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaştı sosyal medya yıkıldı, görenler hayran kaldı. Doğduktan kısa bir süre sonra anne ve babası ile ilk tatiline çıkan minik Kurt Efe gündeme bomba gibi düştü. Yakışıklı babasının kucağında güzeller güzeli annesine poz veren Kurt Efe, magazin dünyasında en ünlü bebeklerden... Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunu görenler, "Babalık çok yakıştı" yorumları yapmadan geçmedi.

19.06.2022 17:24 - Son Güncelleme: 19.06.2022 17:29
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: Babalık çok yakıştı

"KIVANÇ'A BABALIK ÇOK YAKIŞTI"

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaştı sosyal medya yıkıldı, baba oğulu gören hayran kaldı.

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Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: Babalık çok yakıştı


Oğulları Kurt Efe'ye 15 Nisan'da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak'taki evlerinde kalıyor.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: Babalık çok yakıştı

Çift, evlerinin kapısını yakın arkadaşları için açtı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: Babalık çok yakıştı

Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk ile futbolcular Mehmet Topal ve Gökhan Töre, Tatlıtuğ çiftine ait evin plajında denize girerken objektife yansıdı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı gören hayran kaldı: Babalık çok yakıştı

BABAYA BENZİYOR

Kıvanç Tatlıtuğ'un "Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor" diye anlattığı oğlu Kurt Efe de ilk kez görüntülendi.

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