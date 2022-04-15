Başak Dizer doğum yaptı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı! Kurt Efe Tatlıtuğ babası Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyası...
Başak Dizer doğum yaptı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı! Kurt Efe Tatlıtuğ babası Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyası... 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Önceki gün hamilelik pozları ile adından söz ettiren Başak Dizer, oğlunu dünyaya getirdi. Eşinin doğumuna giren ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı.
15.04.2022 11:06 - Son Güncelleme: 15.04.2022 11:11
KURT EFE TATLITUĞ DÜNYAYA GELDİ
Başak Dizer doğum yaptı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı! Kurt Efe Tatlıtuğ babası Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyası...
"EN DUYGUSAL FOTOĞRAFLARIM"
Önceki gün paylaştığı hamilelik pozları ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer doğum yaptı.
BABASININ KOPYASI!
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. 2. sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe babasının kopyası...
KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI
Doğuma günler kala büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Başak Dizer, önceki gün farklı kıyafet ve mekanlarda pozlar verdi.