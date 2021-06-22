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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi kızını solladı! Görenler gözlerine inanamadı güzelliğiyle hayran bıraktı

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi kızını solladı! Atv'nin iddialı dizisi Baş Belası'nda Seçkin Özdemir ile birlikte kamera karşısına geçen güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan Helvacıoğlu'nun özellikle annesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise görenler gözlerine inanamadı. Anne-kız için "İrem'in güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı", "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun annesi…

22.06.2021 20:56 - Son Güncelleme: 22.06.2021 20:56
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi kızını solladı! Görenler gözlerine inanamadı güzelliğiyle hayran bıraktı

Yayınlanan ilk bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Baş Belası dizisinde İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğl'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan Helvacıoğlu'nun özellikle annesi merak konusu oldu.

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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi kızını solladı! Görenler gözlerine inanamadı güzelliğiyle hayran bıraktı

İrem Helvacıoğl'nun annesini görenler ise şaştı kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, "İrem'in güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı", "Abla-kardeş gibiler" yorumlarını yaparak ünlü oyuncunun annesine övgü yağdırdı. İşte başta İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin anneleri…

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi kızını solladı! Görenler gözlerine inanamadı güzelliğiyle hayran bıraktı

Bensu Soral

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi kızını solladı! Görenler gözlerine inanamadı güzelliğiyle hayran bıraktı

Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun annesi kızını solladı! Görenler gözlerine inanamadı güzelliğiyle hayran bıraktı

Almeda Abazi