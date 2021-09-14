Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu tekne pozlarıyla beğeni topladı! ‘Yaz benim için şimdi başlıyor’ dedi tatil sezonunu açtı
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu tekne pozlarıyla beğeni topladı! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, başrollerini Seçkin Özdemir ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tekne turuna çıkan Helvacıoğlu, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, teknede verdiği bir pozu 'Yaz benim için şimdi başlıyor' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle göz kamaştıran Helvacıoğlu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o paylaşımı...
14.09.2021 22:38
- Son Güncelleme: 14.09.2021 22:56
Sen Anlar Karadeniz ile adını geniş kitlelere duyuran İrem Helvacıoğlu, son olarak Baş Belası dizisiyle izleyiciyle buluştu.
Helvacıoğlu, başrollerini Seçkin Özdemir ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın final yapmasının ardından ise soluğu tatilde aldı.