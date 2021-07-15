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Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle büyüledi herkes onu konuştu

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Atv'nin Pazar akşamları izleyici ile buluşan sevilen dizisi Baş Belası'nda İpek rolünü canlandıran İrem Helvacıoğlu, yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Helvacıoğlu, şimdi ise bir ödül töreninde giydiği derin yırtmaçlı elbisesi ile gündeme geldi. Törende "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görülen ünlü oyuncu, iddialı elbisesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...

15.07.2021 18:19 - Son Güncelleme: 15.07.2021 18:19
Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle büyüledi herkes onu konuştu

Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yakalayan İrem Helvacıoğlu şimdi ise Seçkin Özdemir ile başrolünü üstlendiği Baş Belası dizisi ile adından söz ettiriyor.

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Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle büyüledi herkes onu konuştu

Dizi için imaj değiştiren ve kısacık kestirdiği saçlarıyla hayranlarından tam not alan İrem Helvacıoğlu, bir ödül töreninde tercih ettiği iddialı elbisesi ile gündeme geldi.

Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle büyüledi herkes onu konuştu

Pandemi sürecinden sonra ilk kez bir ödül törenine katıldığını dile getiren oyuncu, gecede "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle büyüledi herkes onu konuştu

Aldığı bu ödülden büyük memnuniyet duyan Helvacıoğlu, şu sözlerle duygularını ifade etti: "Tabii böyle şeyler çok mutlu ediyor, insanı keyiflendiriyor. Yaptığın rolün birileri tarafından beğeniliyor olması hoşuma gidiyor. O yüzden biraz heyecanlıyım"

Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle büyüledi herkes onu konuştu

İddialı elbisesi ile geceye damga vuran İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. Derin yırtmaçlı ip askılı elbisesi ile objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.