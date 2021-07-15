Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle büyüledi herkes onu konuştu

Aldığı bu ödülden büyük memnuniyet duyan Helvacıoğlu, şu sözlerle duygularını ifade etti: "Tabii böyle şeyler çok mutlu ediyor, insanı keyiflendiriyor. Yaptığın rolün birileri tarafından beğeniliyor olması hoşuma gidiyor. O yüzden biraz heyecanlıyım"