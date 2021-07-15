Baş Belası’nın İpek’i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle büyüledi herkes onu konuştu
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu derin yırtmacıyla boy gösterdi sosyal medya yıkıldı! Atv'nin Pazar akşamları izleyici ile buluşan sevilen dizisi Baş Belası'nda İpek rolünü canlandıran İrem Helvacıoğlu, yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Helvacıoğlu, şimdi ise bir ödül töreninde giydiği derin yırtmaçlı elbisesi ile gündeme geldi. Törende "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görülen ünlü oyuncu, iddialı elbisesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...
15.07.2021 18:19
- Son Güncelleme: 15.07.2021 18:19