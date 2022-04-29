Barış Murat Yağcı Survivor’ı mı bırakıyor ’benden bu kadar çıkmıyor artık...’ eski sevgilisi Nisa’yı unutamadı ’ay yeter be kes...’

Yarışma esnasında abi-kardeş gibi olduklarını açıklayan çiftin sevgili olmaları adeta 2020'de bomba etkisi yaratmıştı. Bir süre sonra da bu ilişki aniden bitmişti. İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla bu sayfanın kapandığını belirtmişti.