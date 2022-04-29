Barış Murat Yağcı Survivor'ı mı bırakıyor 'benden bu kadar çıkmıyor artık...' eski sevgilisi Nisa'yı unutamadı 'ay yeter be kes...'
Survivor, gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa Bölükbaşı... İlk olarak Survivor 2020'ye katılan Bölükbaşı, yarışma sonrasında Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Jet hızıyla başlayan bu aşk, jet hızıyla bitmişti. Ancak asıl bomba Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ve Nisa'nın yeni aşkı Ogeday Girişken'in Survivor 2022'ye katılmasıyla patladı. Bu aşk üçgeni izleyici tarafından yakından takip edilirken, Barış Murat Yağcı'nın söylemleri kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.
29.04.2022 10:43 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:43
Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.
Yarışmanın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.