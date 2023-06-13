Barış Manço'nun kayıp arabası Belçika'da bulundu! Oğlu Doğukan Manço ne yaptı ne etti yıllar sonra ortaya çıkardı: "20 yıl hiç kullanılmamış..."
Barış Manço'nun kayıp arabası Belçika'da bulundu! Oğlu Doğukan Manço ne yaptı ne etti yıllar sonra ortaya çıkardı. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, 1 Şubat 1999 yılında vefat etmişti. Ölümüyle 7'den 70'e herkesi derinden üzen Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının yıllar önce sahibi olduğu bir aracı Belçika'da bulduklarını açıkladı. İşte Barış Manço'nun kayıp arabası...
"20 YIL HİÇ KULLANILMAMIŞ..."
Barış Manço'nun kayıp arabası Belçika'da bulundu! Oğlu Doğukan Manço ne yaptı ne etti yıllar sonra ortaya çıkardı.
Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobil orada kalmıştı. Doğukan Manço'ya o otomobin akıbetinin ne olduğu soruldu.
"ONU BURAYA GETİRMEK İSTİYORUM"
Manço, bu konuda "Babamın Türkiye'deki birçok aracı zamanında haczedildi. Birçok insan bunu bilmiyor, ben de konuşmak istemiyorum fakat Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı. Onu buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O aracı buraya kullanmak için değil, Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonunu kendim yapacağım" şeklinde konuştu.
BARIŞ MANÇO'NUN 2023 YILIYLA İLGİLİ SÖZLERİ VİRAL OLMUŞTU
1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun 1995 yılında Osaka'da verdiği konserde 2023'le ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Japonya'da sahneye çıkan Barış Manço, 2023 şarkısından bahsederek bu yılla ilgili dileklerini sıralamıştı. Konser esnasında Türk Bayrağı sallayarak şarkısından bahseden Barış Manço, "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak. Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" diyor.
VASİYETİNİ AÇIKLADI
2023 eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini söyleyerek sanatçının vasiyetini açıkladı. Ahıskalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti: " Barış Manço'nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, 'Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim.' diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz."