Barış Manço'nun gerçek adı ortaya çıktı! Oğlu Doğukan Manço açıkladı duyanlar şoke oldu! Gerçek ismi...

Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde doğmuş ve hem müziğiyle hem de kişiliğiyle Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir sanatçıdır. "Arkadaşım Eşşek", "Alla Beni Pulla Beni", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Kara Sevda", "Gülpembe" gibi unutulmaz şarkılarıyla adını efsaneler arasına yazdırdı. Sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda 7'den 77'ye adlı televizyon programıyla da 'Barış Abi' olarak herkesin sevgisini kazanmıştır. Ancak yıllar sonra şoke eden gerçek ortaya çıktı. Meğer yıllarca Barış Manço olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...