Barış Manço 2023 yılında 'sahneye çıkacak!' Ölümünden 24 yıl sonra vasiyeti açıklandı eşi Lale Manço Ahıskalı: "Mutlaka gerçekleştireceğiz..."

VASİYETİNİ AÇIKLADI

2023 eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini söyleyerek sanatçının vasiyetini açıkladı. Ahıskalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti: " Barış Manço'nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, 'Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim.' diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz."