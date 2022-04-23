Barış Falay’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Dile kolay, 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla...
Barış Falay'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Ünlü oyuncu Barış Falay, Yargı dizisinde Eren Komiser karakterini canlandıran Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen Afara adlı eğlence programına konuk oldu. Ezel dizisinde canlandırdığı Kerpeten Ali karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Menajerimi Ara'da rol alan Barış Falay'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Paramparça, Al Yazmalım, Medcezir, Aliye gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Falay'ın Bir İstanbul Masalı'nın yıldız oyuncusuyla 16 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Barış Falay'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi...
23.04.2022 00:12 - Son Güncelleme: 23.04.2022 00:12
Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen Afara adlı eğlence programına konuk olan Barış Falay, kısa sürede gündem oldu ve oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ezel dizisinde canlandırdığı Kerpeten Ali karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Menajerimi Ara'da rol alan Barış Falay'ın özellikle aşk hayatı merak edildi.
Falay'ın eşi ise kendisi gibi oyuncu çıktı. Falay'ın, Bir İstanbul Masalı'nın yıldız oyuncusuyla 16 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.