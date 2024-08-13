Barış Falay Çeşme’de aşka geldi! 18 yıllık eşiyle denizde yakalandı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla...

Ezel, Medcezir, Menajerimi Ara, Ömer gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Barış Falay, Çeşme tatilinde kameralara takıldı. 18 yıllık eşiyle denizde romantik anlar yaşayan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Falay'ın Bir İstanbul Masalı'nın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte Barış Falay'ın 18 yıllık eşiyle romantik anları...