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Barış Falay Çeşme’de aşka geldi! 18 yıllık eşiyle denizde yakalandı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla...

Ezel, Medcezir, Menajerimi Ara, Ömer gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Barış Falay, Çeşme tatilinde kameralara takıldı. 18 yıllık eşiyle denizde romantik anlar yaşayan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Falay'ın Bir İstanbul Masalı'nın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte Barış Falay'ın 18 yıllık eşiyle romantik anları...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:59 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:59
Barış Falay Çeşme’de aşka geldi! 18 yıllık eşiyle denizde yakalandı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla... 1

Son olarak Ömer dizisinde rol alan Barış Falay, ailece çıktığı Çeşme tatilinde kameralara takıldı.

Barış Falay Çeşme’de aşka geldi! 18 yıllık eşiyle denizde yakalandı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla... 2

Yaz aylarını Çeşme'deki evlerinde geçiren Barış Falay, 18 yıllık eşi ile birlikte popüler bir plajda kameralara yansıdı.

Barış Falay Çeşme’de aşka geldi! 18 yıllık eşiyle denizde yakalandı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla... 3

Denizde romantik anlar yaşayan ünlü çift, kısa sürede gündem oldu.

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