Vav TV İzle
Haberler Magazin Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

Barış Arduç'un kayınvalidesi parmak ısırttı! Şimdilerde 8 aylık hamile olan Gupse Özay, karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Özay'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Özay'ın annesini görenler ise hayran kaldı. Özay'ın annesi ile yaptığı paylaşımı görenler "Güzellik genetik" yorumunda bulundu. İşte Gupse Özay'ın güzeller güzeli annesi...

26.07.2022 01:27 - Son Güncelleme: 26.07.2022 01:27
Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Gupse Özay, 4 yıl reklam yazarlığı yaptıktan sonra dizi sektörüne geçti ve kısa sürede Yalan Dünya'da rol kaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

Eltilerin Savaşı, Görümce, Küçük Esnaf, Ters Yüz, gibi birçok yapımda rol alan Özay, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken ilk filmi olan Deliha'da başrolü paylaştığı Barış Arduç'a gönlünü kaptırdı.

Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

Filmin çekimleri sırasında tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un rol arkadaşlığı, herkesi kıskandıran büyük bir aşka dönüştü.

Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden hiç kopmayan çift, 2020 yılının Temmuz ayında da Çeşme'de sade bir törenle evlendi.

Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

İlişkilerini evlilikle taçlandıran ikiliden geçen aylarda ise müjdeli haber geldi. Gupse Özay'ın hamile olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA