Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti
Barış Arduç'un kayınvalidesi parmak ısırttı! Şimdilerde 8 aylık hamile olan Gupse Özay, karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Özay'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Özay'ın annesini görenler ise hayran kaldı. Özay'ın annesi ile yaptığı paylaşımı görenler "Güzellik genetik" yorumunda bulundu. İşte Gupse Özay'ın güzeller güzeli annesi...
26.07.2022 01:27 - Son Güncelleme: 26.07.2022 01:27
Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Gupse Özay, 4 yıl reklam yazarlığı yaptıktan sonra dizi sektörüne geçti ve kısa sürede Yalan Dünya'da rol kaptı.
Eltilerin Savaşı, Görümce, Küçük Esnaf, Ters Yüz, gibi birçok yapımda rol alan Özay, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken ilk filmi olan Deliha'da başrolü paylaştığı Barış Arduç'a gönlünü kaptırdı.
Filmin çekimleri sırasında tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un rol arkadaşlığı, herkesi kıskandıran büyük bir aşka dönüştü.
İlişkilerini evlilikle taçlandıran ikiliden geçen aylarda ise müjdeli haber geldi. Gupse Özay'ın hamile olduğu öğrenildi.