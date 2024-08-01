Barış Arduç’un gözünden sakındığı kızına bakın! Gupse Özay’ın “Babacı” dediği Jan Asya tam bir sevimlilik abidesi!

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı "Rüzgara Bırak" filminin çekimleri tamamlandı. Kamera arkasından görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gündeme gelen ikiliden Barış Arduç, X'te en çok konuşulan isimlerin arasında yer aldı. Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Arduç'un özellikle kameralardan uzak tuttuğu kızı Jan Asya merak konusu oldu. Gupse Özay'ın "babacı" dediği minik kızı Jan Asya'yı görenler ise hayran kaldı. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kızı...