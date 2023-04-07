RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti

Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti

Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... Çağla Şıkel ile Barış Arduç'un spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Gupse Özay ile evli olan ve 7 ay önce kızı Jan Asya'yı kucağına alan Barış Arduç Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Her daim fit görüntüsüyle gündeme gelen 2 çocuk annesi Çağla Şıkel de spor yaptığı anlardan paylaşım yaptı. Ünlülerin spor pozları kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

07.04.2023 15:25 - Son Güncelleme: 07.04.2023 15:35
Barış Arduç ve Çağla Şıkel’den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti

Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barış Arduç ve Çağla Şıkel’den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti

İki çocuk annesi Çağla Şıkel sporu hayatının bir parçası haline getirenlerden.

Barış Arduç ve Çağla Şıkel’den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medya hesabından spor yaptığı kareleri paylaşan Çağla Şıkel bu fotoğrafın altına şu notu düştü:

Barış Arduç ve Çağla Şıkel’den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti

"Bedenen ve ruhen huzurlu, mutlu ve hafif olayım.
İncinmelere karşı güvende ve özgür olayım.
Öfkeden, üzüntüden, korkudan ve endişeden bağımsız olayım.
Kendime anlayış ve sevginin gözleriyle bakmayı öğreneyim.
İçimdeki sevinç ve mutluluk tohumlarına dokunabileyim.
İçimdeki öfke, ihtiras ve yanılgı kaynaklarını tanıyıp görmeyi öğreneyim."

Barış Arduç ve Çağla Şıkel’den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti

"İçimdeki sevinç tohumlarını nasıl besleyeceğimi bileyim.
Her zaman taze, sağlam ve özgür yaşayabileyim.''

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