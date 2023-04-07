Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti.

"Bedenen ve ruhen huzurlu, mutlu ve hafif olayım.

İncinmelere karşı güvende ve özgür olayım.

Öfkeden, üzüntüden, korkudan ve endişeden bağımsız olayım.

Kendime anlayış ve sevginin gözleriyle bakmayı öğreneyim.

İçimdeki sevinç ve mutluluk tohumlarına dokunabileyim.

İçimdeki öfke, ihtiras ve yanılgı kaynaklarını tanıyıp görmeyi öğreneyim."



