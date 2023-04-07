Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti
Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... Çağla Şıkel ile Barış Arduç'un spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Gupse Özay ile evli olan ve 7 ay önce kızı Jan Asya'yı kucağına alan Barış Arduç Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Her daim fit görüntüsüyle gündeme gelen 2 çocuk annesi Çağla Şıkel de spor yaptığı anlardan paylaşım yaptı. Ünlülerin spor pozları kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
07.04.2023 15:25 - Son Güncelleme: 07.04.2023 15:35
"Bedenen ve ruhen huzurlu, mutlu ve hafif olayım.
İncinmelere karşı güvende ve özgür olayım.
Öfkeden, üzüntüden, korkudan ve endişeden bağımsız olayım.
Kendime anlayış ve sevginin gözleriyle bakmayı öğreneyim.
İçimdeki sevinç ve mutluluk tohumlarına dokunabileyim.
İçimdeki öfke, ihtiras ve yanılgı kaynaklarını tanıyıp görmeyi öğreneyim."