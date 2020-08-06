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Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay sahilde eşini öpmeye doyamadı! 'Evlilik aşkı tazeledi'

Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Pandemi süreci nedeni ile nikaha ailelerini ve yakın dostlarını çağırmadıklarını belirten ünlü çift, düğünü önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını, nikahı daha fazla ertelemek istemedikleri için ani bir kararla evlendiklerini duyurdu. Çeşme'de nikah masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Gupse Özay'ın hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu iddia edildi. Eşi Barış Arduç ile balayına çıkan Gupse Özay'dan hamilelik iddialarını yalanlayan açıklamasının ardından ilk kez görüntülendi. Bir beach'te görüntülenen çift, kumsalda aşk tazeledi.

06.08.2020 10:31 - Son Güncelleme: 06.08.2020 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





