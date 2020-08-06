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Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay sahilde eşini öpmeye doyamadı! 'Evlilik aşkı tazeledi'

Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Pandemi süreci nedeni ile nikaha ailelerini ve yakın dostlarını çağırmadıklarını belirten ünlü çift, düğünü önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını, nikahı daha fazla ertelemek istemedikleri için ani bir kararla evlendiklerini duyurdu. Çeşme'de nikah masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Gupse Özay'ın hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu iddia edildi. Eşi Barış Arduç ile balayına çıkan Gupse Özay'dan hamilelik iddialarını yalanlayan açıklamasının ardından ilk kez görüntülendi. Bir beach'te görüntülenen çift, kumsalda aşk tazeledi.

06.08.2020 10:31 - Son Güncelleme: 06.08.2020 10:31
Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay sahilde eşini öpmeye doyamadı! 'Evlilik aşkı tazeledi'

Pandemi nedeni ile nikahı ertelemek istemediklerini ancak düğünü önümüzdeki yıl yapacaklarını belirten ünlü çift hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay sahilde eşini öpmeye doyamadı! 'Evlilik aşkı tazeledi'

Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetininde geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyetinin ise erkek olduğu ileri sürüldü. Özay ise iddiaların ardından, en kısa sürede anne olmak istediğini ancak hamile olmadığını açıkladı.

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay sahilde eşini öpmeye doyamadı! 'Evlilik aşkı tazeledi'

Ünlü oyuncular, önceki gün Fly-Inn Beach'te objektiflere takıldı.

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay sahilde eşini öpmeye doyamadı! 'Evlilik aşkı tazeledi'

Ünlü çifte, öğleden sonra Öykü Karayel-Can Bonomo ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak da eşlik etti.

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay sahilde eşini öpmeye doyamadı! 'Evlilik aşkı tazeledi'

Milliyet'in haberine göre; Sarp Apak'ın oğlu ile gün boyu ilgilenen Özay ile Karayel, bol bol oyun oynadı.

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