Barış Arduç Boğaz'da kas şovu yaptı ortalık yıkıldı! "Gupse Özay'ın eş seçimi bir harika" 35'lik taze babaya yorum yağdı: "Halis mi?"
Barış Arduç Boğaz'da kas şovu yaptı sosyal medya yıkıldı! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2020 yılında 7 senelik aşklarını evlilikle taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç, evliliklerinin 2'nci yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde bir düğün davetine katılan Gupse Özay ile Barış Arduç, çok uzun bir aranın ardından kamera karşısında kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Kızları Jan Asya hakkında merak edilenleri cevaplayan ikiliden Barış Arduç, İstanbul Boğazı'nda bir kez daha sevenlerinin karşısına çıktı. Bir ara aldığı kilolarla dikkat çeken 35 yaşındaki Arduç'a sosyal medyada "Bu yakışıklılık halis mi?" , "Gupse Özay'ın eş seçimi bir harika" gibi yorumlar yapıldı.
27.06.2023 15:49 - Son Güncelleme: 27.06.2023 15:49
Barış Arduç Boğaz'da kas şovu yaptı ortalık yıkıldı!35'lik taze babaya "Bu yakışıklılık halis mi?" , "Gupse Özay'ın eş seçimi bir harika" yorumları yağdı.