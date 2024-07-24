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Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı'dan aşk itirafı! “Tahmin edin ne oldu?” 2 kez evlenen Şeyma’dan bomba paylaşım...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ancak evliliği uzun sürmedi. Başından iki evlilik geçen ünlü isim, son olarak EURO 2024'teki performansıyla herkesin beğenisini kazanan başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmaya başlandı. İkili uzun bir süre konuyla ilgili sessizliğini korurken Subaşı'ndan dikkat çelen bir itiraf geldi. İşte "Yine aşık oldum" diyen Şeyma Subaşı'nın o açıklaması...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:25 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 10:36
Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı’dan aşk itirafı! Tahmin edin ne oldu? 2 kez evlenen Şeyma’dan bomba paylaşım... 1

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı’dan aşk itirafı! Tahmin edin ne oldu? 2 kez evlenen Şeyma’dan bomba paylaşım... 2

2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ancak evliliği uzun sürmeyen Subaşı'nın adı, son olarak EURO 2024'teki performansıyla herkesin beğenisini kazanan başarılı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk dedikodularına karıştı.

Barış Alper Yılmaz ile anılan Şeyma Subaşı’dan aşk itirafı! Tahmin edin ne oldu? 2 kez evlenen Şeyma’dan bomba paylaşım... 3

İkili uzun bir süre konuyla ilgili sessizliğini korurken Subaşı'ndan dikkat çelen bir itiraf geldi.

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