Barış Akarsu’nun son videosu yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada o anlar gündem oldu

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Barış Akarsu, genç yaşta hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu. Kısacık ömründe sevenlerinin kalbinde kalıcı bir iz bırakan Akarsu, aradan 17 yıl geçmesine rağmen hala büyük bir özlemle anılıyor. Ölümünün yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Barış Akarsu ve sevgilisi Zeynep'in son tatil görüntüleri ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun kadrajından çekilen bu video, sosyal medyada gündem oldu.