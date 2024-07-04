Barış Akarsu’nun son videosu yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada o anlar gündem oldu

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Barış Akarsu, genç yaşta hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu. Kısacık ömründe sevenlerinin kalbinde kalıcı bir iz bırakan Akarsu, aradan 17 yıl geçmesine rağmen hala büyük bir özlemle anılıyor. Ölümünün yıl dönümü olan 4 Temmuz'da Barış Akarsu ve sevgilisi Zeynep'in son tatil görüntüleri ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun kadrajından çekilen bu video, sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Merve Sevi ile başrollerini paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Tarık karakteri ile milyonların kalbinde yer edinen Barış Akarsu, 28. doğum gününde Bodrum'a giderken yanındaki iki arkadaşıyla birlikte bir trafik kazası geçirmişti.
Arkadaşları olay yerinde hayatını kaybederken genç şarkıcının kalbi durmuş vaziyette hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden çalışan Barış Akarsu, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini 4 Temmuz 2007 tarihinde kaybetmişti.
Barış Akarsu'nun bugün (4 Temmuz) ölüm yıl dönümü. Akarsu'yu yalnız bırakmayan yakınları ve sevenleri ünlü yıldızı mezarı başında andı.