Barış Akarsu'nun şüpheli ölümünün ardında küresel güçler mi var? O şarkı Epstein dosyaları ile yeniden gündeme geldi

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'e ait milyonlarca sayfalık dosyanın yayımlanmasının ardından küresel güçler, sanat ve siyaset ilişkileri yeniden tartışılmaya başlandı. Sapkın Epstein'ın dünya liderlerinden Holllywood yıldızlarına pek çok ünlü ile bağı, cinayetler, tecavüzler gibi kan donduran detaylar açıkça ortaya çıkarken küresel sisteme karşı ses çıkaran isimler de yeniden gündeme geldi. Türkiye'de akıllara ilk gelen isimlerden biri ise Barış Akarsu ve şüpheli ölümü. Akarsu'nun yıllardır soru işaretlerine yol açan ölümünün döneme damga vuran "Kimdir O?" şarkısı ile ilişkisi var mı?

Belgelerde Prens Andrew'dan Donald Trump'a, Bill Clinton'dan Kevin Spacey'e kadar pek çok ünlü ismin adının geçmesi, "küresel elitler" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkında kamuoyuna açılan 3 milyondan fazla yeni dosya, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Epstein'ın 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunması ise hala birçok kişi için açıklanamayan bir karanlık olarak görülüyor.

Küresel ölçekte yankı uyandıran dosyaların ardından, yıllar önce yaşanmış pek çok trajik olay da yeniden gündeme taşındı.

Gündeme taşınan olaylar arasında, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun ölümü de yer aldı.

Sosyal medya platformlarında yayılan bazı videolarda, Akarsu'nun vefatından kısa süre önce yayımlanan "Kimdir O?" adlı şarkısı üzerinden dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

Epstein belgeleri Barış Akarsu dosyasını açtı: Suikast iddiası!
Bazı kullanıcılar, şarkı sözlerinde geçen "Tepede beyaz bir saray, sarayda soytarı bir kral" dizelerinin küresel elitlere ve karanlık ilişkilere gönderme olduğunu öne sürerek, Akarsu'nun ölümünün bir "suikast" olabileceğini iddia etti.

"Tanrısı para, kendine köle / Sözleri zehir, onu dinleme" ifadelerinin, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a ve savaş politikalarına gönderme yaptığı yorumları yapılmıştı.

"KİMDİR O?" ŞARKISI VE EPSTEİN

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların merkezinde, Akarsu'nun "Kimdir O?" şarkısındaki sert toplumsal eleştiriler yer aldı.

Sanat çevreleri, şarkı sözlerinin yıllar sonra patlak veren pedofili skandalları ve Epstein davasıyla örtüştüğünü öne sürdü.

BARIŞ AKARSU'NUN VEFATI

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007'de Bodrum'da doğum günü kutlamasına giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan incelemeler ve tanık ifadeleri, kazanın trafik kazası olduğunu ortaya koymuştu.

Kazaya karışan aracın bir Coco-Cola aracı olması ve olayın ardından gelen ani kayıp, yıllar boyunca bazı soru işaretlerine yol açmıştı.

Yıllar boyunca "şüpheli kaza" söylemleri zaman zaman gündeme gelse de, somut bir delil ortaya konulmadı.

ŞARKININ SÖZLERİNİN ALTINDA YATAN ANLAMLAR

"Her şeyi bilir, sinsice susar" bu dize, bilgiye sahip olup konuşmayan, susarak güç kazanan bir figürü anlatılıyor. Yani her şeyi bilen ama açığa çıkarmayan suskunlukla sistemin devamını sağlayan elit yapılar ile ilişkilendiriliyor. Burada "tek bir kişi" değil, sessiz kalan bir ağ iması var.

"Son günü bekler, nefreti kusar / Kalbi bataklık, yarını yutar" bu dizeler, uzun vadeli plan yapan, sonuçlarını umursamayan bir güç algısını çağrıştırıyor. Söz konusu bu insanlar günü değil, geleceği dizayn eder.

"Yarını yutmak"ifadesi, gelecek nesillerin istismarı gibi daha karanlık bir anlama sahip.

"Tepede beyaz bir saray / Sarayda soytarı bir kral"bu dizeler, şarkının en çok tartışılan bölümüdür. "Beyaz saray" mutlak iktidar, küresel merkez anlamına ve "soytarı kral" gücü elinde tutan ama ahlaki meşruiyeti olmayan figür anlamına geliyor. Devletler, elitler ve görünürde saygın ama perde arkasında yozlaşmış figürler olarak anlaşılıyor.

"Kanlı resimler ressamı / Sergide insan mezarı" bu bölüm, küresel sistem eleştirisinin en sert noktası olarak karşımıza çıkıyor. "Kanlı resimler" savaşlar, istismarlar, suçlar; "Sergi" normalleştirme, vitrin, medya; "İnsan mezarı" bedeli ödeyen masumlar anlamına geliyor. Karanlık suçların, lüks hayatların arkasına saklanması ima ediliyor.

"KİMDİR O?" ŞARKI SÖZLERİ

İşte o şarkının sözleri:

Her şeyi bilir, sinsice susar-Sen yaparsın, o gelir bozar-Son günü bekler, nefreti kusar

Kalbi bataklık, yarını yutar-Görmezsin-Duymazsın-Hep vardır

Tepede beyaz bir saray-Sarayda soytarı bir kral-Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı-Sergide insan mezarı-Satılık olan karanlıktır çerçevede

Tepede beyaz bir saray-Sarayda soytarı bir kral-Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı-Sergide insan mezarı-Satılık olan karanlıktır çerçevede

Tanrısı para kendine köle-Sözleri zehir onu dinleme-Sadık uşaklar eteğini öper

Korku üretir süsleri gizler-Alırsın-Satarsın-Yutarsın

Tepede beyaz bir saray-Sarayda soytarı bir kral-Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı-Sergide insan mezarı-Satılık olan karanlıktır çerçevede

Tepede beyaz bir saray-Sarayda soytarı bir kral-Kara haber onun işi sıra kimde

Kanlı resimler ressamı-Sergide insan mezarı-Satılık olan karanlıktır çerçevede

AİLE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, sanatçının ailesi sessizliğini bozdu.

Barış Akarsu'nun kuzeni tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddialara karşı çıktı.

Açıklamada, Akarsu'nun ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanırken, konunun farklı yerlere çekilmesine tepki gösterildi.

Barış Akarsu'nun kuzeni,"Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin." şeklinde ifade etti.

Akarsu'nun kuzeni, "Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum." şeklinde açıklamasını noktaladı.

Aile, Barış Akarsu'nun isminin spekülatif iddialarla gündeme getirilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, sanatçının anısına saygı gösterilmesini istedi.

