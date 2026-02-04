Barış Akarsu'nun şüpheli ölümünün ardında küresel güçler mi var? O şarkı Epstein dosyaları ile yeniden gündeme geldi

ŞARKININ SÖZLERİNİN ALTINDA YATAN ANLAMLAR

"Her şeyi bilir, sinsice susar" bu dize, bilgiye sahip olup konuşmayan, susarak güç kazanan bir figürü anlatılıyor. Yani her şeyi bilen ama açığa çıkarmayan suskunlukla sistemin devamını sağlayan elit yapılar ile ilişkilendiriliyor. Burada "tek bir kişi" değil, sessiz kalan bir ağ iması var.