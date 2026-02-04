Barış Akarsu'nun şüpheli ölümünün ardında küresel güçler mi var? O şarkı Epstein dosyaları ile yeniden gündeme geldi
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'e ait milyonlarca sayfalık dosyanın yayımlanmasının ardından küresel güçler, sanat ve siyaset ilişkileri yeniden tartışılmaya başlandı. Sapkın Epstein'ın dünya liderlerinden Holllywood yıldızlarına pek çok ünlü ile bağı, cinayetler, tecavüzler gibi kan donduran detaylar açıkça ortaya çıkarken küresel sisteme karşı ses çıkaran isimler de yeniden gündeme geldi. Türkiye'de akıllara ilk gelen isimlerden biri ise Barış Akarsu ve şüpheli ölümü. Akarsu'nun yıllardır soru işaretlerine yol açan ölümünün döneme damga vuran "Kimdir O?" şarkısı ile ilişkisi var mı?
