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Haberler Magazin Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu

Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu

Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı... Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldı! Sosyal medyada paylaştığı videolarla oyunculuğa başlayan Aslı Bekiroğlu, Instagram'a son pozlarıyla damgasını vurmuştu. Bir dönem büyük bir skandala da imzasını atan Bekiroğlu, yeni projesi hakkında geçtiğimiz gün merak edilen soruları yanıtladı. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu hakkında yaptığı yorumla tepki alan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan özür mesajı yayınladı ve ardından projeden çekildiğini duyurdu.

02.06.2022 09:42 - Son Güncelleme: 02.06.2022 09:42
Barış Akarsu’nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu

Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu...

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Barış Akarsu’nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Elle dergisinin ödül törenine katılan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuştu.

Barış Akarsu’nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu

ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ

Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.

Barış Akarsu’nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu

PROJEDEN ÇEKİLDİ

Soruyu gülerek yanıtlamasının ardından sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken Bekiroğlu, Instagram sayfasında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Barış Akarsu’nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu

Son olarak Çağrı Telkıvıran'dan ayrıldıktan sonra adı Kubilay Aka'yla aşk dedikodularına karışan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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