Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu
Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı... Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldı! Sosyal medyada paylaştığı videolarla oyunculuğa başlayan Aslı Bekiroğlu, Instagram'a son pozlarıyla damgasını vurmuştu. Bir dönem büyük bir skandala da imzasını atan Bekiroğlu, yeni projesi hakkında geçtiğimiz gün merak edilen soruları yanıtladı. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu hakkında yaptığı yorumla tepki alan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan özür mesajı yayınladı ve ardından projeden çekildiğini duyurdu.
Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde rol alacaktı! Tepki çeken sözler sarf eden Aslı Bekiroğlu projeden ayrıldığını işte böyle duyurdu...
2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Elle dergisinin ödül törenine katılan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuştu.
ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ
Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.