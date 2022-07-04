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Haberler Magazin Barış Akarsu’nun güzeller güzeli partneri Merve Sevi Akarsu'yu unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştı! Son halini gören bir daha baktı

Barış Akarsu’nun güzeller güzeli partneri Merve Sevi Akarsu'yu unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştı! Son halini gören bir daha baktı

Türk rock müziğin önemli isimleri arasında yer alan Barış Akarsu şarkıları ile uzun dönem listelerde üst sıralarda yer almıştı. 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafedeki Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçiren Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 günü hayatını kaybetmişti. Araçt bulunan sevgilisi Zeynep Koçak ile Nalan Kahraman olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Barış Akarsu'nun ölüm yıl döneminde rol arkadaşı Merve Sevi bir paylaşım yaptı.

04.07.2022 12:41 - Son Güncelleme: 04.07.2022 12:42
Barış Akarsu’nun güzeller güzeli partneri Merve Sevi Akarsu’yu unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştı! Son halini gören bir daha baktı

atv'de yayımlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katılan Barış Akarsu, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurarak güçlü sesiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Barış Akarsu’nun güzeller güzeli partneri Merve Sevi Akarsu’yu unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştı! Son halini gören bir daha baktı

2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından Islak Islak adını verdiği albümünü piyasaya süren Akarsu, daha sonrasında "Mavi", "Kimdir O", "Bir Kasaba Akşamı" ve "Amasra" gibi parçalarla müzik listelerini altüst etti.

Barış Akarsu’nun güzeller güzeli partneri Merve Sevi Akarsu’yu unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştı! Son halini gören bir daha baktı

2006 yılının başlarında ikinci albümünün hazırlıklarına başlayan Akarsu, bu dönem Merve Sevi ile başrolünü paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde sergilediği performansla oyunculuk alanındaki başarısını da gözler önüne serdi.

Barış Akarsu’nun güzeller güzeli partneri Merve Sevi Akarsu’yu unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştı! Son halini gören bir daha baktı

"Yaz Demedim" adlı şarkısının klibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştiren ünlü isim, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı.

Barış Akarsu’nun güzeller güzeli partneri Merve Sevi Akarsu’yu unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştı! Son halini gören bir daha baktı

Dizi çekimleri ve konserler devam ederken 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi.

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