Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu yaşam mücadelesini kaybetti! Ölüm nedeni bakın neymiş Oğlu ile aynı kaderi paylaştı
14 yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Akarsu'nun 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Oğlu öldükten sonra gözyaşları hiç dinmeyen Hatice Akarsu'nun ölüm nedeni merak ediliyor. İşte Barış Akarsu ile aynı kaderi paylaşan annesinin bir süredir çektiği o hastalık...
Henüz 28 yaşındayken hayattan kopan şarkıcı Barış Akarsu'yu tanımayanınız yoktur. Seslendirdiği Islak Islak, Gözlerin gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı aynı zamanda oyuncu Merve Sevi ile 2006-2007 yılları arasında Yalancı Yarim adlı dizide rol almıştı.
29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren Akarsu, hastanede beş gün yoğun bakımda yatmış 4 Temmuz 2007'de ise hayatıın kaybetmişti.
Bartın'da yaşayan Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan Hatice Akarsu 2,5 aydır Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Hatice Akarsu 55 yaşındaydı.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, rahmetli Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Hatice Akarsu bizim Hatice annemizdi onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıldönümünde Barış Akarsu'nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barış severlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra yarın Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek" dedi.