Barbie bacak yaptıran Seda Sayan’ın mini şortlu tatil pozu olay! İlk yorum Yasmin Erbil ile Doğuş’tan: “Çağlar Ökten iyi geldi hayatına”

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlarla da çok konuşuldu. Son dönemlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken ve 'Barbie bacak' yaptıran Sayan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Tatil pozunu yayınlayan ünlü isme ilk yorum Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve şarkıcı Doğuş'tan geldi. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...