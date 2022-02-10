Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil ve Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis'i canlandıran Yetkin Dikinciler'in özel hayatı merak edildi. Dikinciler hakkında özellikle "Yetkin Dikinciler kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yetkin Dikinciler kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi...
10.02.2022 21:11
- Son Güncelleme: 10.02.2022 21:11
Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis'i canlandıran Yetkin Dikinciler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun, Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle 2014 yılında nikah masasına oturduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.