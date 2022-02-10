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Haberler Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil ve Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis'i canlandıran Yetkin Dikinciler'in özel hayatı merak edildi. Dikinciler hakkında özellikle "Yetkin Dikinciler kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yetkin Dikinciler kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi...

10.02.2022 21:11 - Son Güncelleme: 10.02.2022 21:11
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis'i canlandıran Yetkin Dikinciler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Çok sayıda internet kullanıcısı, "Yetkin Dikinciler kiminle evli?" sorusunun yanıtı arattı.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

Ünlü oyuncunun, Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle 2014 yılında nikah masasına oturduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

İşte başta Yetkin Dikinciler olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...

NERGİS ÖZTÜRK

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