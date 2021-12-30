Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis'i Ulaş Tuna Astepe’nin eski sevgilisi bakın kim! Meğer Kaderimin Oyunu’nun yıldızıyla...
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Hızır Reis'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim! Başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis'i canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Astepe'nin eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ulaş Tuna Astepe'nin şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan eski sevgilisi...
30.12.2021 21:10
- Son Güncelleme: 30.12.2021 21:10
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Ulaş Tuna Astepe, şimdilerde başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ile izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken Astepe'nin özel hayatı da merak ediliyor.
Ünlü oyuncunun hayranları özellikle Ulaş Tuna Astepe'nin aşk hayatını merak ederek "Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilileri kim?" sorusunun yanıtını arattı.