Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe’nin eski sevgilisi bakın kim! Meğer Kaderimin Oyunu’nun yıldızıyla...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Ulaş Tuna Astepe, şimdilerde başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ile izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuğuyla dikkat çeken Astepe'nin özel hayatı da merak ediliyor.