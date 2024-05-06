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Banyoda acı ölüm! Yeşim Erçetin eşi Fevzi Kardeseci’nin cansız bedenini buldu! “Canım kocam gidişin çok ani...”

Bir dönemin popüler isimlerinden Yeşim Erçetin, iki yıl önce Fevzi Kardeseci ile dünyaevine girdi ve evlendikten sonra Türkiye'den ayrılarak Miami'ye yerleşti. Burada doğum koçluğu yapmaya başlayan Erçetin, acı bir haberle gündeme geldi. Eşi Fevzi Kardeseci'nin cnsıza bedenini banyoda bulan ünlü isim, vefat haberini sosyal medyadan duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 11:36 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 17:00
Banyoda acı ölüm! Yeşim Erçetin eşi Fevzi Kardeseci’nin cansız bedenini buldu! “Canım kocam gidişin çok ani...” 1

Eski manken Yeşim Erçetin, iki yıl önce Fevzi Kardeseci ile dünyaevine girdi ve evlendikten sonra Türkiye'den ayrılarak Miami'ye yerleşti.

Müzisyen Yeşim Erçetin'in acı günü!

Banyoda acı ölüm! Yeşim Erçetin eşi Fevzi Kardeseci’nin cansız bedenini buldu! “Canım kocam gidişin çok ani...” 2

Burada doğum koçluğu da yapmaya başlayan Erçetin, geçtiğimiz günlerde yüzünün halini paylaşarak eşinden gördüğü şiddeti anlattı.

Banyoda acı ölüm! Yeşim Erçetin eşi Fevzi Kardeseci’nin cansız bedenini buldu! “Canım kocam gidişin çok ani...” 3

Erçetin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum.

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