Banu Alkan’dan yıllar sonra gelen bebek itirafı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü şarkıcı yüzünden çocuğu olmamış...

'Dünya Güzellerim Masada' programında Safiye Soyman ile kamera karşısına geçen Banu Alkan, çarpıcı bir itirafta bulundu. Müzik piyasasının acımasız olduğunun altını çizen Alkan, partneri Safiye Soyman ile sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindi. Alkan'ın bebek itirafı ise ağızları açık bıraktı. İşte "Bugün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden" diyen Banu Alkan'ın o açıklaması...