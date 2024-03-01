Banu Alkan’dan yıllar sonra gelen bebek itirafı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü şarkıcı yüzünden çocuğu olmamış...

'Dünya Güzellerim Masada' programında Safiye Soyman ile kamera karşısına geçen Banu Alkan, çarpıcı bir itirafta bulundu. Müzik piyasasının acımasız olduğunun altını çizen Alkan, partneri Safiye Soyman ile sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindi. Alkan'ın bebek itirafı ise ağızları açık bıraktı. İşte "Bugün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden" diyen Banu Alkan'ın o açıklaması...
Afrodit olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, Safiye Soyman ile birlikte yaptığı 'Dünya Güzellerim Masada' programında çarpıcı bir itirafta bulundu.
Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Banu Alkan ve Safiye Soyman, program sırasında sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindi.
Banu Alkan, "Bu piyasada ilk hayal kırıklığınızı hatırlıyor musunuz?" sorusu üzerine derin düşüncelere dalan Safiye Soyman için "Hatırlar! Mutlaka olmuştur bu piyasa biraz acımasız" dedi.