Banker Bilo’nun Necla’sı Ahu Tuğba’nın ‘minik tavşanım’ diye seslendiği kızını gören dilini ısırdı! Anjelik’in son hali hayran bıraktı
Kadrosunda İlyas Salman, Meral Zeren, Şener Şen ve Münir Özkul gibi isimlerin yer aldığı, 1980 yapımı Banker Bilo'da Necla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahu Tuğba, filmin televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da Yeşilçam yıldızının hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ahu Tuğba hakkında araştırma yapanlar, özellikle ünlü oyuncunun 1992 yılında kucağına aldığı kızı Anjelik'in son halini merak etti. Tuğba'nın 'minik tavşanım' diye seslendiği kızının son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Ahu Tuğba'nın güzeller güzeli kızı Anjelik...
03.02.2022 01:11
- Son Güncelleme: 03.02.2022 01:11
Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Banker Bilo, bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Filmde Necla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ahu Tuğba hakkında araştırma yapanlar, özellikle ünlü oyuncunun 1992 yılında kucağına aldığı kızı Anjelik'in son halini merak etti.