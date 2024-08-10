Bana Masal Anlatma’nın Neriman’ı Gökçe Bahadır’n estetiksiz hali çok konuşuldu: “Doğal güzel sanıyordum”

Neriman karakterini canlandırdığı Bana Masal Anlatma filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Gökçe Bahadır 'ın estetiksiz hali sosyal medyada çok konuşuldu.

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Öte yandan Bahadır için "Eski hali de çok güzel" ifadeleri de kullanıldı.