Bana Masal Anlatma’nın Neriman’ı Gökçe Bahadır’n estetiksiz hali çok konuşuldu: “Doğal güzel sanıyordum”

Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bana Masal Anlatma filminde Neriman karakterini canlandıran Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun eski fotoğraflarını görenler "Doğal güzel sanıyordum" yorumunda bulundu. İşte Gökçe Bahadır'ın eski hali...
Neriman karakterini canlandırdığı Bana Masal Anlatma filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü oyuncunun eski fotoğraflarını görenler "Doğal güzel sanıyordum" yorumunda bulundu.
Öte yandan Bahadır için "Eski hali de çok güzel" ifadeleri de kullanıldı.