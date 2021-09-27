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Haberler Magazin Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu

Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu

Bana Masal Anlatma'nın Ayperi'si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Burak Aksak'ın yönetmenliğini yaptığı Bana Masal Anlatma filminde Fatih Artman ile başrolü üstlenen ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Derin dekolteli mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Doğandemir, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun takipçileri "Yandı buralar" yorumunda bulunurken bazı sosyal medya kullanıcıları Doğandemir'in elbisesini eleştirdi. İşte detaylar...

27.09.2021 22:23 - Son Güncelleme: 27.09.2021 22:23
Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Fatih Artman ile başrolü üstlendiği Bana Masal Anlatma filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu

Birçok internet kullanıcısı Hande Doğandemir'in hayatını merak edip araştırırken ünlü oyuncunun Instagram'da yaptığı son paylaşımı ilgi odağı oldu.

Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu

Derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile boy gösteren oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı.

Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına büyük ilgi gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Doğandemir'i beğeni yağmuruna tutarak 'Yandı buralar' yorumunda bulundu.

Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun elbisesini fazla iddialı bularak eleştirdi. Doğandemir'in bir takipçisi ise "Alüminyum folyoya sarılmış gibi olmuşsun. Daha güzel bir elbise olabilirdi" yorumunu yaparak elbiseyi beğenmediğini dile getirdi.

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