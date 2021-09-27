Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun elbisesini fazla iddialı bularak eleştirdi. Doğandemir'in bir takipçisi ise "Alüminyum folyoya sarılmış gibi olmuşsun. Daha güzel bir elbise olabilirdi" yorumunu yaparak elbiseyi beğenmediğini dile getirdi.