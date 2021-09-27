Bana Masal Anlatma’nın Ayperi’si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Ortalık yandı kavruldu
Bana Masal Anlatma'nın Ayperi'si Hande Doğandemir derin dekolteli süper mini elbisesiyle boy gösterdi! Burak Aksak'ın yönetmenliğini yaptığı Bana Masal Anlatma filminde Fatih Artman ile başrolü üstlenen ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Derin dekolteli mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Doğandemir, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun takipçileri "Yandı buralar" yorumunda bulunurken bazı sosyal medya kullanıcıları Doğandemir'in elbisesini eleştirdi. İşte detaylar...
27.09.2021 22:23
- Son Güncelleme: 27.09.2021 22:23
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Fatih Artman ile başrolü üstlendiği Bana Masal Anlatma filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Birçok internet kullanıcısı Hande Doğandemir'in hayatını merak edip araştırırken ünlü oyuncunun Instagram'da yaptığı son paylaşımı ilgi odağı oldu.