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Haberler Magazin Balkan Ninnisi’nin Zafer’i Erman Saban’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Ebru Özkan’ın biricik eltisi meğer...

Balkan Ninnisi’nin Zafer’i Erman Saban’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Ebru Özkan’ın biricik eltisi meğer...

Balkan Ninnisi'nin Zafer'i Erman Saban'ın sır gibi sakladığı eşine bakın hayran bıraktı! Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinde Zafer karakterini canlandıran Erman Saban'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Ertan Saban'ın kardeşi olan Erman Saban'ın özellikle ailesi merak edildi. Oyuncunun sır gibi sakladığı eşini görenler ise hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. İşte Ebru Özkan'ın güzeller güzeli eltisi...

09.08.2022 22:50 - Son Güncelleme: 09.08.2022 22:50
Balkan Ninnisi’nin Zafer’i Erman Saban’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Ebru Özkan’ın biricik eltisi meğer...

Balkan Ninnisi dizisinde Zafer karakterini canlandıran Erman Saban, yeni bölümün yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Balkan Ninnisi’nin Zafer’i Erman Saban’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Ebru Özkan’ın biricik eltisi meğer...

Dizi izleyicileri ise ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncu Ertan Saban'ın kardeşi olan Erman Saban'ın özellikle ailesi merak edildi.

Balkan Ninnisi’nin Zafer’i Erman Saban’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Ebru Özkan’ın biricik eltisi meğer...

Oyuncunun sır gibi sakladığı eşini görenler ise hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.

Balkan Ninnisi’nin Zafer’i Erman Saban’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Ebru Özkan’ın biricik eltisi meğer...

İşte başta Erman Saban olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Balkan Ninnisi’nin Zafer’i Erman Saban’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Ebru Özkan’ın biricik eltisi meğer...

EBRU ÖZKAN

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