Balkan Ninnisi’nin Gülsüm’ü Gözde Çığacı’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “İyi ki boşanmışım” demişti...

Ünlü oyuncunun bir röportajındaki "Şükürler olsun. İki ki boşanmışım. Yanlış bir evlilikti benim için. Her ilişkinin bir ömrü var. Biraz erken birbirimizi tanıdık. Tanıdıktan sonra ayrılmaya karar verdik. 'Şükür' diyorum, bekarlık bence mükemmel bir şey" açıklaması ise dikkat çekti.