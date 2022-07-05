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Balkan Ninnisi’nin Gülsüm’ü Gözde Çığacı’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “İyi ki boşanmışım” demişti...

Balkan Ninnisi'nin Gülsüm'ü Gözde Çığacı'nın eski eşi bakın kim! Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisi bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluştu. Dizide Gülsüm karakterini canlandıran Gözde Çığacı'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Çığacı hakkında en çok "Gözde Çığacı evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun "İyi ki boşanmışım" dediği eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gözde Çığacı'nın eski eşi kimmiş...

05.07.2022 22:17 - Son Güncelleme: 05.07.2022 22:17
Balkan Ninnisi’nin Gülsüm’ü Gözde Çığacı’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “İyi ki boşanmışım” demişti...

Balkan Ninnisi dizisinde Gülsüm karakterini canlandıran Gözde Çığacı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Balkan Ninnisi’nin Gülsüm’ü Gözde Çığacı’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “İyi ki boşanmışım” demişti...

Ünlü oyuncunun bir röportajındaki "Şükürler olsun. İki ki boşanmışım. Yanlış bir evlilikti benim için. Her ilişkinin bir ömrü var. Biraz erken birbirimizi tanıdık. Tanıdıktan sonra ayrılmaya karar verdik. 'Şükür' diyorum, bekarlık bence mükemmel bir şey" açıklaması ise dikkat çekti.

Balkan Ninnisi’nin Gülsüm’ü Gözde Çığacı’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “İyi ki boşanmışım” demişti...

Bunun üzerine ünlü oyuncunun eski eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun "İyi ki boşanmışım" dediği eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balkan Ninnisi’nin Gülsüm’ü Gözde Çığacı’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “İyi ki boşanmışım” demişti...

İşte başta Gözde Çığarcı olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri...

Balkan Ninnisi’nin Gülsüm’ü Gözde Çığacı’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “İyi ki boşanmışım” demişti...

BEYAZIT ÖZTÜRK - ÇAĞLA ŞİKEL

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