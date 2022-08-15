Balkan Ninnisi’nin Ertan'ı Emre Bey bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Merih Öztürk’ün biricik partnerinin memleketi...
Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk, Hakan Boyav, Suzan Akbelge gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinde Ertan karakterini canlandıran Emre Bey, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Henüz lise öğrencisiyken 2015 yılında "Aşk Zamanı" dizisinde yer alan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 28 Şubat 1997 İstanbul doğumlu olan Emre Bey'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Emre Bey aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Emre Bey'in memleketi...
15.08.2022 20:50 - Son Güncelleme: 15.08.2022 20:53
Adı Efsane dizisi ile tanınmaya başlayan ve şimdilerde Balkan Ninnisi'nde Ertan karakterini canlandıran Emre Bey'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.