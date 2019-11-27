Baldızıyla pozu sosyal medyada olay oldu! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı...
Diriliş Ertuğrul dizinde yer alan Ertuğrul bey karakteri ile gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan hayranlarının kıskacında olmaya devam ediyor. Neslişah Alkoçlar'ın eşi Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan baldız Aslışah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan ile olan yeni fotoğrafını paylaştı. Dikkatleri üzerine çeken ikilinin fotoğrafı internet dünyasına damga vurdu.. Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur.
Magazin dünyasının gündemine oturan ikilinin fotoğrafı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Merak edilen Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları araştırıldı. Baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozla gündeme oturan Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla sosyal medyayı salladı. Eşi Neslişah Alkoçlar'la gündemden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar'la verdiği pozlarla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.
ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir. Pek çok ünlü iş adamı ile ilişkileri olmuştur.
ASLIŞAH ALKOÇLARIN MESLEĞİ NEDİR?
Türkiye'nin köklü otelcilerinden olan Alkoçlar Ailesi'nin en küçük ferdi de aile mesleğini seçti. Alkoçlar Otelleri'nin sahipleri Gülşah-Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları Aslışah Alkoçlar, Çesme Alaçatı'da bir butik otel açmıştı. O dönemler henüz 19 yaşında olan Aslışah Alkoçlar, Alaçatı'nın meşhur sokağında, kendi adını taşıyan beş odalı butik otelle hem iş hayatına, hem de aile mesleğine ilk adımı atmış oldu.
ASLIŞAH'IN SEVGİLİLERİ KİMLER OLMUŞTUR?
Baturay Tekin, Esat Yontuç, Hakan Sabancı gibi ünlü işadamları ile ilişkisi olmuştur. Oğulcan Engin ile de isimleri anılmıştır.
ABLASI NESLİŞAH ALKOÇLAR KİMDİR? ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE BAĞLANTISI NEDİR?
Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan'ın eşidir. Turcas Petrol ve PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy ile evlenmiş ve boşanmıştır. 1989 doğumludur. Engin Altan Düzyatan, Aslışah Alkoçlar'ın eniştesidir.