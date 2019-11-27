Baldızıyla pozu sosyal medyada olay oldu! İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı...

ASLIŞAH ALKOÇLARIN MESLEĞİ NEDİR?

Türkiye'nin köklü otelcilerinden olan Alkoçlar Ailesi'nin en küçük ferdi de aile mesleğini seçti. Alkoçlar Otelleri'nin sahipleri Gülşah-Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları Aslışah Alkoçlar, Çesme Alaçatı'da bir butik otel açmıştı. O dönemler henüz 19 yaşında olan Aslışah Alkoçlar, Alaçatı'nın meşhur sokağında, kendi adını taşıyan beş odalı butik otelle hem iş hayatına, hem de aile mesleğine ilk adımı atmış oldu.