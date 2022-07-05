Balayından ilk paylaşım! Ebru Şahin bikinili tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Cedi Osman’ın biricik eşi fit haliyle dikkat çekti
Balayından ilk paylaşım! Son dönemin popüler oyuncularından Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikili, geçen cumartesi günü Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde nikah masasına oturdu. 7 Temmuz'da Türkiye'de düğün yapmaya hazırlanan ünlü çift, nikah sonrası balayına çıktı. Nikahtan karelerini sosyal medyada yayınlayarak binlerce beğeni alan Şahin, şimdi ise balayından paylaşım yaptı. Bikinili pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, fit haliyle dikkat çekti. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
05.07.2022 18:08 - Son Güncelleme: 05.07.2022 18:08
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, yaklaşım iki yıl önce aşk yaşamaya başladığı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman ile geçen cumartesi günü nikah masasına oturdu.
Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde dünyaevine giren çiftten Ebru Şahin, nikahtan karelerini sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
7 Temmuz'da Türkiye'de düğün yapmaya hazırlanan çiftten Ebru Şahin, nikah sonrası çıktığı balayında verdiği bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.