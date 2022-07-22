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Haberler Magazin Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti

Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti

Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ebru Şahin, geçen haftalarda uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde nikah masasına oturan çift, düğünlerini Türkiye'de yapmıştı. Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünün ardından balayına çıkan çiftten Ebru Şahin, tatilden bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve kumsal görüntülerini Instagram'da yayınladı. Güzelliğiyle büyüleyen Şahin, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...

22.07.2022 18:54 - Son Güncelleme: 22.07.2022 19:14
Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti

Güzel oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 3 yıl önce birlikteliklerini sevenlerine duyurmuştu.

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Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti

Cedi Osman, Kapadokya'da ettiği evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Ebru Şahin'i Tekirdağ giderek ailesinden istemişti.

Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti

Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde nikah masasına oturan çift, düğünlerini Türkiye'de yapmıştı.

Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti

Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünün ardından balayına çıkan çiftten Ebru Şahin, tatilden bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve kumsal görüntülerini Instagram'da yayınladı.

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