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Bakışmaları tüyleri diken diken etti! Eski aşıklar Ebru Gündeş ile Kerem Alışık geceye damga vurdu! “Hiç ayrılmadık seninle”

Ebru Gündeş, Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de performans sergileyen Kerem Alışık, içinde "Hiç ayrılmadık seninle, değil bir sene bir gün bile" sözleri geçen "Gitme Aklım Kalır Sende" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı sonunda kendisine dönen Ebru Gündeş'i seçen Alışık, performansıyla büyük ilgi görürken eski aşıkların bakışmaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 08:51 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:07
Bakışmaları tüyleri diken diken etti! Eski aşıklar Ebru Gündeş ile Kerem Alışık geceye damga vurdu! “Hiç ayrılmadık seninle” 1

Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Krem Alışık, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında duygusal anlar yaşadı.

Bakışmaları tüyleri diken diken etti! Eski aşıklar Ebru Gündeş ile Kerem Alışık geceye damga vurdu! “Hiç ayrılmadık seninle” 2

Kerem Alışık, program sırasında içinde "Hiç ayrılmadık seninle, değil bir sene bir gün bile" sözleri geçen "Gitme Aklım Kalır Sende" adlı şarkıyı seslendirdi.

Bakışmaları tüyleri diken diken etti! Eski aşıklar Ebru Gündeş ile Kerem Alışık geceye damga vurdu! “Hiç ayrılmadık seninle” 3

Alışık'ın performansına Ebru Gündeş de dönerken; Kerem Alışık, kendisine dönen jüri üyeleri arasından ise eski sevgilisi Gündeş'i seçti.

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