Bakışmaları tüyleri diken diken etti! Eski aşıklar Ebru Gündeş ile Kerem Alışık geceye damga vurdu! “Hiç ayrılmadık seninle”

Ebru Gündeş, Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de performans sergileyen Kerem Alışık, içinde "Hiç ayrılmadık seninle, değil bir sene bir gün bile" sözleri geçen "Gitme Aklım Kalır Sende" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı sonunda kendisine dönen Ebru Gündeş'i seçen Alışık, performansıyla büyük ilgi görürken eski aşıkların bakışmaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.