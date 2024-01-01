Ebru Gündeş, Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de performans sergileyen Kerem Alışık, içinde "Hiç ayrılmadık seninle, değil bir sene bir gün bile" sözleri geçen "Gitme Aklım Kalır Sende" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı sonunda kendisine dönen Ebru Gündeş'i seçen Alışık, performansıyla büyük ilgi görürken eski aşıkların bakışmaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Krem Alışık, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında duygusal anlar yaşadı.
Kerem Alışık, program sırasında içinde "Hiç ayrılmadık seninle, değil bir sene bir gün bile" sözleri geçen "Gitme Aklım Kalır Sende" adlı şarkıyı seslendirdi.
Alışık'ın performansına Ebru Gündeş de dönerken; Kerem Alışık, kendisine dönen jüri üyeleri arasından ise eski sevgilisi Gündeş'i seçti.