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Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor... İşte memleketi

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici ekran başına kilitliyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.

25.10.2019 17:31 - Son Güncelleme: 25.10.2019 17:31
Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor... İşte memleketi

Müge Anlı'nın nereli olduğunu merak eden sevenleri internet dünyasında araştırma yaptı. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı hayranlarının ilgi odağı oldu. 1973 yılında dünyaya gelen Müge Anlı'nın nereli olduğu merak konusu oldu.

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor... İşte memleketi

MÜGE ANLI KİMDİR?

Babası İhsan Anlı olan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı nereli?

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor... İşte memleketi

Asena Atalay - İzmir

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor... İşte memleketi

Hande Erçel - Balıkesir

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor... İşte memleketi

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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