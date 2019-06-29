Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici ekran başına kilitliyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.

29.06.2019 09:21 - Son Güncelleme: 29.06.2019 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





