Bak sen şu Metin'e! Masterchef Metin'in sevgilisi adeta bir içim su! Yere bakan yürek yakan Metin Yavuz meğer...
Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz oldu. Yetenekli yarışmacı henüz ilk eleme gününde önlüğü kapıp, balkona çıkmasını bildi. Hali hazırda da ikinci haftanın mavi takım kaptanı olan Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Parmağındaki yüzük izleyicilerin dikkatlerinden kaçmayan Metin Yavuz'un sevgilisi görenleri hayran bıraktı. Hatta çifte kumrular bir süre önce evlilik yolunda da ilk adımı atmış.
30.08.2022 14:22 - Son Güncelleme: 30.08.2022 14:22
2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.