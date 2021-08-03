Baht Oyunu'nun Rüzgar'ı İdris Nebi Taşkan'ı onunla yan yana görenler sevgilisi sandı çıka çıka annesi çıktı! İnanması güç ama...
Oyuncu kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Aslı Sümen, İdris Nebi Taşkan gibi genç yıldızları buluşturan Baht Oyunu dizisi kısa sürede izleyicilerin sevdiği bir dizi haline geldi. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinin başındaysa, Rüzgar kaakterine hayat veren İdris Nebi Taşkan geliyor. 1997, İstanbul doğum olan İdris Nebi Taşkan yakışıklılığıyla kadınların kalbini çaldı. Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce gözlerine inanamadı. Anne-oğulu ilk bakış sevgili sananlar anne-oğul olduğunu anlayınca inanamadı. İşte başta İdris Nebi Taşkan olmak üzere ünlülerin anneleri.
Baht Oyunu, ilgi uyandıran hikayesi, sıra dışı karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekti. Baht Oyunu dizisinde Rüzgar karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan, 18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı.
2016 yılında Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterini canlandırdı. 2017-2018 yıllarında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Ve en son 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır. İkiz kız kardeşi var..
Annesi ev hanımı Serpil Özsanaver, babasının dedesinden kalma bir oteli var. Mutsuz bir çocukluk geçiren Taşkan çocukluğunu şu sözler anlatıyor "Sorunlu bir aileydi. 11 yaşındayken boşandılar. Annem çok haksızlığa uğradı. Babamla küçüklüğümden beri fazla görüşmüyorum. Annem tek başına bize bakmak zorunda kaldı."
İdris Nebi Taşkan'un annesini görenler gözlerine inanamadı. Genç görünümüyle, 20'lik kızlara taş çıkartan Serpil Özsavaner şaşırttı. İşte başta İdris Nebi Taşkan olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.