Baht Oyunu'nun Rüzgar'ı İdris Nebi Taşkan'ı onunla yan yana görenler sevgilisi sandı çıka çıka annesi çıktı! İnanması güç ama...

Annesi ev hanımı Serpil Özsanaver, babasının dedesinden kalma bir oteli var. Mutsuz bir çocukluk geçiren Taşkan çocukluğunu şu sözler anlatıyor "Sorunlu bir aileydi. 11 yaşındayken boşandılar. Annem çok haksızlığa uğradı. Babamla küçüklüğümden beri fazla görüşmüyorum. Annem tek başına bize bakmak zorunda kaldı."

İdris Nebi Taşkan'un annesini görenler gözlerine inanamadı. Genç görünümüyle, 20'lik kızlara taş çıkartan Serpil Özsavaner şaşırttı. İşte başta İdris Nebi Taşkan olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.