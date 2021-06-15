Baht Oyunu’nun Nergis’i Hande Subaşı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Hande Subaşı’nın memleketi…

Baht Oyunu'nun Nergis'i Hande Subaşı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Diriliş Ertuğrul, Merhamet ve Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alan Hande Subaşı, Baht Oyunu dizisiyle ekranlara döndü. Kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan ve Altan Erkekli gibi oyuncuların yer aldığı Baht Oyunu'nda Nergis karakterine can veren Subaşı'nın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Hande Subaşı nereli?" sorusunun cevabını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Hande Subaşı'nın memleketi…

15.06.2021 23:00 - Son Güncelleme: 15.06.2021 23:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





