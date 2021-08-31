Baht Oyunu’nun Bora’sı Aytaç Şaşmaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı ‘Daha büyük gösteriyor’ dedirtti Cemre Baysel ile...
Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı... Başrolünü Cemre Baysel ile paylaştığı Baht Oyunu dizisinde Bora karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Söz dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aytaç Şaşmaz kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Daha büyük gösteriyor' yorumunda bulundu. Şaşmaz'ın rol arkadaşı Cemre Baysel ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Aytaç Şaşmaz kaç yaşındaymış...
31.08.2021 22:08
- Son Güncelleme: 31.08.2021 22:08
Söz dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu'nda canlandırdığı Bora karakteriyle de hayranlarından tam not aldı.
Oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aytaç Şaşmaz kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Daha büyük gösteriyor' yorumunda bulundu.