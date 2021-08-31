Baht Oyunu’nun Bora’sı Aytaç Şaşmaz bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı ‘Daha büyük gösteriyor’ dedirtti Cemre Baysel ile...

Oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aytaç Şaşmaz kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Daha büyük gösteriyor' yorumunda bulundu.